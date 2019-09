Brexit-Streit: Empörung um dösenden Hardliner James Rees-Mogg im Parlament

Steuert Großbritannien auf einen geordneten oder einen chaotischen Brexit zu? Diese Streitfrage spaltet die Politik des Landes. Einer der radikalsten Brexit-Verfechter, der Tory-Abgeordnete James Rees-Mogg, löste nun einen Sturm der Entrüstung durch ein provokantes Nickerchen im britischen Parlament aus.

Das britische Unterhaus ist am Dienstag in London zusammengekommen, um über die weitere Brexit-Vorgehensweise zu beraten. Bis zu diesem Zeitpunkt verfügte Premierminister Boris Johnson über eine dünne Mehrheit im Parlament - im Lauf des Dienstags hatten sich jedoch 21 konservative Abgeordnete gegen den "No Deal"-Brexit entschieden.

Die Folge: Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts haben Premierminister Boris Johnson eine schwere Niederlage zugefügt. 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen. Bereits am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.

Einen der härtesten "No Deal"-Befürworter, den ultrakonservativen Abgeordneten James Rees-Mogg, focht die hitzige Debatte scheinbar nicht an. Demonstrativ machte er es sich auf einer der Sitzbänke im Unterhaus gemütlich und begann ein Nickerchen. Die während der Live-Übertragung aktiven Fernsehkameras verewigten das Schläfchen, auch eine Abgeordnete der Labour Party, Anna Turley, hielt das provokante Verhalten von Rees-Mogg fest.

Turley twitterte das Foto, obwohl es eigentlich den Abgeordneten nicht gestattet ist, sich während einer laufenden Debatte im Parlament zu fotografieren. Empört fügte Turley ihrem Foto den Kommentar "Verkörperung der Arroganz" hinzu. Auf Social Media folgte prompt ein Sturm der Entrüstung.

