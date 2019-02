Brexit und der "spezielle Ort der Hölle"

EU-Ratspräsident Donald Tusk macht deutlich, was er von den Anstiftern des Brexit hält. Und er richtet Theresa May vor ihrem Besuch aus, was sie nicht erwarten darf: Nachverhandlungen.

SN/APA/AFP/ARIS OIKONOMOU Der irische Premierminister Leo Varadkar (li.) und EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel.