Brexit: Unterhändler sieht Fortschritte Richtung Handelspakt

Der britische Brexit-Unterhändler David Frost sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Handelspakt mit der EU. "Es gab einige Fortschritte in eine positive Richtung in den letzten Tagen", twitterte Frost am Sonntag kurz vor seiner Ankunft in Brüssel. "Wir haben nun auch größtenteils einen gemeinsamen Vertragstext, obwohl es natürlich weiterhin bei signifikanten Punkten noch keine Einigung gibt." Die EU beklagte hingegen zuletzt mangelnden Fortschritt.

SN/APA (dpa)/Wolfgang Kumm Lichtet sich die trübe Lage noch?