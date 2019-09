Der Premierminister will das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause schicken, um freien Weg zu haben. Die Queen musste zustimmen - so will es der Brauch.

In London ringt das Parlament um Mitsprache beim Brexit. Offenbar ist die Regierung weitgehend unabhängig. Warum ist das so? Melanie Sully: Wie in vielen Ländern hat auch in Großbritannien die Regierung mehr Macht als das Parlament. Das erklärt sich aus ...