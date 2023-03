Bricht jetzt der große Frieden im Nahen Osten aus?

Die seit 2015 verfeindeten Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien reden wieder miteinander. Und China vermittelte.

1. Wie gelang es China, Saudis und Iran zu versöhnen?

Nach dem Rückzug der USA aus dem Nahen Osten, der mit einer "geopolitischen Neuorientierung" begründet wurde, ist China in die entstandene Lücke gestoßen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte im Dezember vergangenen Jahres Saudi-Arabien besucht. Irans Präsident Ibrahim Raisi führte erst vor drei Wochen in Peking Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen. Dem Durchbruch vorausgegangen waren zweijährige Verhandlungen zwischen saudischen und iranischen Generälen.



2. Wie reagierten die USA auf Chinas Vermittlung?

Zurückhaltend. Man begrüße "Anstrengungen zum Abbau von Spannungen im Nahen Osten", hieß es in Washington, wo die Einigung zwischen Riad und Teheran als "Niederlage der USA" interpretiert wurde. Der amerikanische Nahostexperte Michael Stephens erwartet auch nach der Verständigung Reibungen zwischen den nahöstlichen Regionalmächten. Die Einigung sei aber trotzdem wichtig, weil "die USA nichts damit zu tun hatten".



3. Warum wollte Saudi-Arabien die Annäherung?

Die seit Jahrzehnten bestehende Rivalität zwischen dem sunnitischen Machtzentrum Saudi-Arabien und der schiitischen Führungsmacht Iran hatte sich zuletzt durch den Stellvertreterkrieg im Jemen noch verschärft. Iran unterstützt dort die Huthi-Rebellen, die seit 2015 von einer saudisch-geführten Militärallianz bekämpft werden. Riad will den Milliarden verschlingenden Krieg beenden, sucht nach einem gesichtswahrenden Ausweg, der nun möglich erscheint. Auch die Dauerkrise im Libanon, für die Riad und Teheran verantwortlich sind, könnte man durch das Versöhnungsabkommen beilegen.



4. Was waren die Beweggründe für den Iran?

Massive Sanktionen, die anhaltenden Kopftuchproteste sowie eine schwere Wirtschafts - und Finanzkrise gefährden den Fortbestand des Teheraner Regimes. Der Rial hatte in den vergangenen Wochen fast 30 Prozent seines Wertes verloren. Nach der Einigung von Peking hat sich die iranische Landeswährung binnen weniger Tage markant erholt. Um die Isolation zu überwinden und die Sanktionsmauern zu durchbrechen, braucht der Iran Partner. Die von Revolutionsführer Khamenei abgesegnete Hinwendung zu Saudi-Arabien könnte nach Ansicht von westlichen Diplomaten in der iranischen Hauptstadt auch die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens positiv beeinflussen.



5. Welche konkreten Schritte kann man nun erwarten?

China wird auf weitere Entspannungsschritte hinarbeiten. Präsident Xi Jinping will mit beiden Ländern die Handelsbeziehungen intensivieren. Überdies ist China auf Öllieferungen aus dem Nahen Osten angewiesen. Der Krieg im Jemen könnte diese gefährden. Bereits in zwei Monaten wollen die Außenminister Irans und Saudi-Arabien zusammenkommen, danach werden einander die Sicherheits- und Wirtschaftsexperten beider Länder treffen. Bis zu einem Frieden im Nahen Osten ist der Weg aber noch weit. Man bewegt sich jetzt aber in die richtige Richtung, was über Jahrzehnte nicht der Fall war.



6. Wie hat Israel auf die Versöhnung reagiert?

Die israelischen Oppositionsparteien machen der Regierung von Benjamin Netanjahu bittere Vorwürfe. Das Abkommen von Peking, sagte der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, sei ein "Misserfolg Netanjahus sowie ein fataler Schlag für die israelischen Bemühungen, eine regionale Koalition gegen den Iran aufzubauen". Die arabischen Länder würden Israel inzwischen als ein Land mit einer "dysfunktionalen Regierung" betrachten und hätten sich deshalb für die andere Seite, für den Iran, entschieden. Der Knesset-Abgeordnete Gideon Saar twitterte: "Netanjahu versprach uns Frieden mit den Saudis, die nun Frieden mit dem Iran geschlossen haben."