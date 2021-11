Bricht Kuba auf in neue Zeiten?

Vier Monate nach den massiven Protesten gegen die Regierung will die Opposition am Montag erneut für mehr Freiheiten und Demokratie auf die Straßen gehen.

Am Montag soll der große Protestmarsch in Havanna und mehreren anderen Städten der Karibikinsel stattfinden. Aber schon Tage zuvor herrschte große Nervosität. Die kommunistische Regierung untersagte den "Bürgermarsch für die Veränderung" und bezeichnete ihn als einen subversiven Akt, der aus den USA gesteuert und finanziert werde. Die Organisatoren der Internetplattform Archipiélago fürchten um die Friedlichkeit des Protests und wollen Ausschreitungen wie am 11. Juli unbedingt vermeiden.

Der Hauptorganisator von Archipiélago, der Dramatiker Yunior García, sprach dieser Tage von ...