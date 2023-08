Brics-Gipfel: Antreten gegen die Dominanz des Westens

Die Brics-Staaten geben sich bei ihrem Gipfel in Südafrika ambitionierter denn je. Vor allem Moskau hat wenig Grund dazu.

Die Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika treffen sich zu einem dreitägigen Gipfeltreffen in Johannesburg.

Wladimir Putin tritt beim Brics-Gipfel in Südafrika über Videoschaltung auf und damit den leibhaftigen Beweis an: Der Ukraine-Krieg beschränkt Russlands Handlungsradius auch über die Sphäre von Nato und EU hinaus erheblich. Weil gegen den Kremlchef wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ...