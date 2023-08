BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften BRICS kommt ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bisher gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "BRICS plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

BILD: SN/APA/AFP/GIANLUIGI GUERCIA Spitzentreffen in Südafrika dauert bis Donnerstag