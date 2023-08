BRICS-Staaten debattieren gemeinsame Währung und Erweiterung

Die BRICS-Staaten haben am Mittwoch auf ihrem Gipfel über eine Erweiterung und die Möglichkeit diskutiert, Geschäfte ohne die Nutzung von Dollar abzuwickeln. Man habe über die Verwendung lokaler Währungen gesprochen, um gegenseitigen Handel und Investitionen zu erleichtern, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber am Mittwoch. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte in einer Video-Botschaft, dass Russland den Konflikt in der Ukraine beenden wolle.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/GIANLUIGI GUERCIA Südafrikanischer Präsident Ramaphosa (mitte) empfängt Amtskollegen