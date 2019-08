Brief des Christchurch-Attentäters auf Website gestellt

Ein sechs Seiten umfassendes Schreiben des Attentäters von Christchurch in Neuseeland ist auf der Website "4chan" veröffentlicht worden. Brenton Tarrant hatte das Schreiben per Mail einem Unterstützer in Russland geschickt, der es online stellte. Die neuseeländische Justiz hat sich am Mittwoch in Wellington dafür entschuldigt, dass das Schreiben nach draußen gelangen konnte.

SN/APA (AFP)/SANKA VIDANAGAMA Der Prozess soll im Mai 2020 beginnen