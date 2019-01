Briefe an die Freunde gehen über den Kanal

Die EU-Spitze schickt letzte Zusicherungen nach London. Mehr als 100 Parlamentarier schreiben: "Überdenkt den Austritt."

Die Uhr tickt immer lauter: Nur noch wenige Stunden sind es, bis heute Abend die Abgeordneten im britischen Unterhaus über den Scheidungsvertrag mit der EU abstimmen. Seit dieser Mitte November besiegelt wurde, formieren sich die Gegner des "Deals". Alle Beobachter gehen davon aus, dass Premierministerin Theresa May eine krachende Abstimmungsniederlage erleiden wird. Was - wenn es nicht noch zu einer anderen Lösung kommt - dazu führen würde, dass die Briten am 29. März im Chaos aus der Union ausscheiden.