Brigadier Eder zur Lage in der Ukraine: "Der Krieg ist noch lange nicht vorbei"

Russland kündigt einen Teilabzug seiner Truppen an. Darf man dem Glauben schenken? Eher nicht, meint Brigadier Eder.

Es klang zunächst nach einer positiven Nachricht: Russland will seine Militäraktivitäten rund um Kiew und Tschernihiw "radikal" reduzieren. Das gaben am Dienstag die russischen Unterhändler nach den Verhandlungen mit der Ukraine bekannt. Doch was bedeutet das nun? Ziehen sich die russischen Truppen zurück? Formieren sie sich neu - um dann noch härter zuzuschlagen? Brigadier Philipp Eder gibt eine Einschätzung.



Wie ernst kann man die Ankündigung Russlands, einen Teil seiner Truppen zurückzuziehen, nehmen? Philipp Eder: Erstmal muss man sich ...