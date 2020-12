Briten beginnen mit Corona-Impfung: "Der Anfang vom Ende der Pandemie"

In Großbritannien ist die größte Impfkampagne des Landes angerollt. Auch Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann, Prinz Philip, wollen sich impfen lassen, um Überzeugungsarbeit zu leisten.

Sie war bereits auf ihrem Weg hinaus, da stellten sich Ärzte und Pfleger zu einem Spalier auf, sie klatschten und jubelten, während Margaret Keenan im Rollstuhl durch den Krankenhausflur geschoben wurde. Kurz davor hat die 90-Jährige den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und dessen US-amerikanischen Partners Pfizer verabreicht bekommen - als erste Person der Welt außerhalb einer klinischen Studie.

Am Dienstag begann das Vereinigte Königreich in rund 70 Krankenhäusern mit flächendeckenden Impfungen, nachdem das Vakzin in der vergangenen ...