Briten sehen Europa beim Brexit in stärkerer Position

Zwei Drittel der Briten (67 Prozent) sehen einer Umfrage zufolge die Europäische Union bei den Verhandlungen über einen Austritt ihres Landes in einer stärkeren Position. Nur zehn Prozent sind der Meinung, dass Großbritannien die Oberhand in den Brexit-Verhandlungen hat. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in sieben europäischen Ländern.

Nur 10 Prozent sind der Meinung, dass Großbritannien die Oberhand hat