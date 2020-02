Briten und EU legen Fahrplan für Gespräche über Zukunft vor

Die britische Regierung und die EU-Kommission haben am Freitag einen Fahrplan für die Gespräche über ihre künftigen Beziehungen vorgelegt. Sie finden abwechselnd in Brüssel und in London statt. Auftakt ist am Montag in der belgischen Hauptstadt. Dabei sollen elf Teams fünf Tage lang gleichzeitig an Themen wie etwa Warenhandel, Dienstleistungen, Luftverkehr oder Fischerei arbeiten.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Die Brexit-Saga geht an mehreren Terminen in mehreren Teams weiter