Briten zeigen sich in Verhandlungen mit EU kompromissbereit

Großbritannien hat sich in den stockenden Post-Brexit-Verhandlungen mit der EU am Montag kompromissbereit gezeigt. Die Regierung in London sei offen für vernünftige Kompromisse beim strittigen Thema Fischereirechte, sagte Umweltminister George Eustice dem Sender Sky. "Es gibt noch Differenzen und einige Hürden, die genommen werden müssen." Es gebe mittlerweile aber auf beiden Seiten die Bereitschaft, zu Fortschritten zu kommen.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN EU-Verhandlungsführer Barnier ist froh, wieder in London zu sein