Britische Opposition warnt vor Wohlstandsverlust

Die Opposition in Großbritannien warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang des Landes. Labour-Chef Keir Starmer sagte am Montag in London, sollte das Wirtschaftswachstum so schwach bleiben wie von der Weltbank prognostiziert, dann werde das Pro-Kopf-Einkommen der Briten in wenigen Jahren unter das der Polen sinken. Bis 2040 könnte es laut Weltbank sogar unter das Einkommen der Ungarn und Rumänen absacken.

Bereits heute liegt das Pro-Kopf-Einkommen im Land schon unter dem in Österreich, Frankreich oder Deutschland. Starmer sagte: "Das britische Volk fällt zurück, während unsere europäischen Nachbarn reicher werden - im Osten wie in Ländern wie Frankreich und Deutschland." Damit sei er nicht glücklich und er sei nicht bereit, die Folgen dieses "Versagens" zu akzeptieren. Starmer gab den regierenden Tories die Schuld. Die Partei habe das Land auf den Weg des Abgrunds geführt. Der Oppositionsführer sprach im Finanzviertel von London. Starmer sagte, Ziel seiner Partei sei eine Anhebung der Löhne und die Förderung von Investitionen in den Umbau zu einer grünen Wirtschaft. Die nächste Parlamentswahl wird im kommenden Jahr erwartet.