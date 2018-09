Britische Politik steht kopf

Im Vereinigten Königreich beginnen die Parteitage. Das Tohuwabohu um den Brexit könnte in vorgezogenen Neuwahlen enden.

Die wichtigste Saison im politischen Betrieb des britischen Königreichs hat begonnen: die Parteitage. Das alles beherrschende Thema: der Brexit. Premierministerin Theresa May warnte vor einem ungeordneten Austritt aus der EU und drohte den Rebellen in ihrer konservativen Partei beinahe, als sie sagte: "Es ist entweder mein Deal oder kein Deal." Die Regierungschefin meinte den Vorschlag für ein Abkommen, der nach seiner Entstehung auf Mays Landsitz Chequers-Plan heißt. Zuvor hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei ein weiteres Referendum gefordert. Er sähe keine Alternative. Die Zeitungsseiten sind voll von Beiträgen von Volksvertretern, die vor den Parteitagen ihre Ideen ausbreiten. Erst kommen die europafreundlichen Liberaldemokraten. Es folgen die Labour-Mitglieder am Ende der Woche, die Konservativen sind im Anschluss an der Reihe. Bereiten sich die Parteien auf eine Neuwahl vor?