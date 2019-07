Britische Polizei ermittelt nach Botschafter-Rücktritt

Die Polizei in London hat im Zusammenhang mit dem Rücktritt des britischen Botschafters in Washington Ermittlungen eingeleitet. Untersucht werde, wie die vertraulichen Memos des Botschafters Kim Darroch, die zu seinem Rücktritt führten, an die Öffentlichkeit gelangen konnten.

SN/APA (AFP/Getty Images)/PAUL MORI Ex-Botschafter Darroch lie§ harte Worte fallen