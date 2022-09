Britische Premierministerin Liz Truss ist schon schwer angezählt

Liz Truss ist erst seit Kurzem britische Premierministerin. Ihre Amtszeit beginnt mit einem wirtschaftlichen Desaster.

Über dem Konterfei von Liz Truss steht: "Vermisst. Haben Sie diese Premierministerin gesehen?" So titelte die britische Tageszeitung "The Independent" am Donnerstag und zeigte damit auf, was viele Menschen in Großbritannien in den vergangenen Tagen fassungslos machte. "Die Märkte sind in Aufruhr. Aber von Liz Truss fehlt noch immer jede Spur."

Am Donnerstag äußerte sie sich dann doch gegenüber mehreren Radiostationen und gab in "vorformulierten Sätzen", wie Hörer kritisierten, die immer gleichen Antworten: Nicht die Regierung sei schuld ...