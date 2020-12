Britische Wirtschaft fürchtet Chaos

Zehn Tage vor dem Ende der Brexit-Übergangsfrist weiß niemand, unter welchen Bedingungen Großbritannien und die EU künftig Handel treiben.

"Macht's gut, und danke für den Fisch" lautet der Titel eines Bands der Romanserie "Per Anhalter durch die Galaxis". Der Satz ist bei Brexit-Hardlinern ein gern zitierter Abschiedsgruß. Er eignet sich ihrer Meinung nach perfekt, um die Verhandlungen über einen Handels- und Sicherheitspakt zu beenden. Sie fordern einen harten Bruch ohne Deal. Aber auch am Montag verhandelten die Teams von EU und Großbritannien in Brüssel weiter. Die britischen Abgesandten unter David Frost halten sich bereits seit zwei Wochen in der EU-Hauptstadt auf.

Knackpunkt ist mittlerweile die wirtschaftlich unbedeutende, aber emotional aufgeladene Fischerei. London fordert, dass die EU beim Streit um Fangquoten in britischen Gewässern nachgibt, nachdem man beim sogenannten "Level Playing Field", also der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, Zugeständnisse gemacht hat. Britische Insider raunen, dass der Widerstand vor allem in Paris zu orten sei. Großbritanniens Premier Boris Johnson braucht jedoch einen Erfolg beim Fisch, um den aufmüpfigen Brexit-Fans in seiner Partei ein Abkommen verkaufen zu können.

Wie aus Verhandlerkreisen verlautet, ist man sich in Brüssel ein Stück näher gekommen. Angeblich geht es nun um die Länge einer Übergangsphase für die Fischerei. Die EU will mindestens sieben Jahre, die Briten nur drei. Nach Ende dieser Frist erklärt sich die EU bereit, auf mindestens 25 Prozent ihrer Fischquote in der britischen 12-Meilen-Zone zu verzichten.

Am Montag betonte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister (CDU), zwar, man werde "jeden Schritt tun, um Störungen für unsere Bürger und Unternehmen zu minimieren". Eine Ratifizierung eines Abkommens vor Jahresende sei aber mittlerweile unmöglich geworden. Die Mandatare wollen das bis zu 1000 Seiten starke Dokument entsprechend prüfen, bevor sie darüber abstimmen. Zuvor muss der Vertrag aber noch von Juristen geprüft und übersetzt werden.

Angesichts des drohenden Chaos wurden am Montag Stimmen laut, die von Johnson verlangten, um eine Verlängerung der Übergangsfrist zu ersuchen. Dazu zählten der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Das Kabinett Johnson lehnte trotz aller Sorgen vor Versorgungsengpässen ab. Zahlreiche Unternehmen und Vertreter verschiedener Branchen bezeichnen seit Wochen einen harten Brexit als Katastrophe. Dazu zählt auch Paul Jackson. Der 57-Jährige ist Chef des Transportunternehmens Chiltern Distribution im Osten Englands. Seine Lkw bringen neben Medikamenten vor allem frisches Obst und Gemüse auf die Insel. Zitronen und Zwiebeln, Tomaten und Tulpen, Kohl und Bananen - bis zu 15 seiner 52 Trucks sind in der Regel auf dem Kontinent unterwegs. "Ich warte darauf, dass mir endlich jemand sagt, was ich tun soll", sagt Jackson. Frustration, Ärger und Hilflosigkeit schwingen in seiner Stimme mit. Auf der offiziellen Seite der Regierung von Boris Johnson prangt die Aufforderung an alle Unternehmen: "Bereitet euch vor!" Jackson schüttelt den Kopf. "Wie denn?" Ohne Informationen und ein funktionierendes IT-System für die Abwicklung an der Grenze, dafür mit der Aussicht auf viel Papierkram, großem Verwaltungsaufwand und stundenlanger Warterei in Staus vor Dover und Calais blickt der Brite pessimistisch in die Zukunft. "Verzögerungen bedeuten Mehrkosten", sagt er, der vor zwei Wochen auf dem Weg nach Italien sieben Stunden lang im Stau stand, weil der Ernstfall getestet und Lkw vor der Ärmelkanal-Überquerung 20 bis 30 Sekunden gestoppt wurden. Ernstfall bedeutete bei dieser Übung: Es kommt zu einer wenigstens grundsätzlichen Einigung. Das ist mittlerweile das bestmögliche Szenario.