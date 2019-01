Britischer Außenminister glaubt an Brexit-Verschiebung

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hält eine Verschiebung des Brexit nicht für ausgeschlossen. Das sagte Hunt am Donnerstag in einem Interview des BBC-Radios. "Ich glaube es ist wahr, dass wir ein bisschen Extra-Zeit brauchen könnten, um wichtige Gesetze zu verabschieden, wenn wir einem Abkommen nur Tage vor dem 29. März zustimmen", so Hunt.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Au§enminister Jeremy Hunt zeigte sich optimistisch