Britischer Geheimdienst sieht Erfolge für die Ukraine

Inmitten von Spekulationen über den möglichen Beginn der lang erwarteten ukrainischen Großoffensive geht Großbritannien in einigen Gebieten von militärischen Fortschritten der Streitkräfte des angegriffenen Landes aus. In den vergangenen 48 Stunden habe es wichtige ukrainische Militäroperationen im Osten und Süden des Landes gegeben, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

BILD: SN/APA/AFP/BEN STANSALL Großbritannien geht von militärischen Fortschritten der Ukraine aus