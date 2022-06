Britischer Premier muss sich Misstrauensabstimmung stellen

Der in der "Partygate"-Affäre stark unter Druck geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Zahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Johnson ist seit Monaten wegen des "Partygate"-Skandals um illegale Lockdown-Feiern in der Downing Street unter Beschuss.

SN/APA/AFP/POOL/MATT DUNHAM Vor ein paar Tagen wurden Johnson öffentlich ausgebuht