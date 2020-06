Britischer Premier präsentiert Krisenprogramm

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson kündigt eine gewaltige Kraftanstrengung an, um das Land gestärkt aus der Coronakrise zu führen. Er stellte am Dienstag immense Investitionen in Aussicht, insbesondere in die Infrastruktur, damit die heimische Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Großbritannien müsse nun "bauen, bauen, bauen".

Das Motto lautet nun "bauen, bauen, bauen"