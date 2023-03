Britischer Premier Sunak bei Frankreichs Präsident Macron

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist am Freitag zu Gesprächen mit Präsident Emmanuel Macron in Paris eingetroffen. Macron und Sunak wollen unter anderem über die illegale Zuwanderung über den Ärmelkanal nach Großbritannien sprechen, ein Dauer-Konfliktthema zwischen beiden Ländern. London wirft Paris vor, am Ärmelkanal nicht ausreichend zu kontrollieren.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/KIN CHEUNG Britischer Premier Sunak bei Macron