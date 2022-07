Britischer Premierminister Boris Johnson will nicht gehen

Minister und Abgeordnete laufen dem britischen Premier in Scharen davon. Doch Boris Johnson weigert sich, sein Amt aufzugeben.

Der britische Premier Boris Johnson verliert immer mehr an Rückhalt in der eigenen Regierung. Wie Medien am Mittwoch berichteten, legte eine Delegation aus mehreren Kabinettsmitgliedern dem konservativen Premierminister noch am Abend im Regierungssitz 10 Downing Street den Rücktritt nahe - darunter der erst am Dienstag auf seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi. Sein Vorgänger Rishi Sunak hatte nur Stunden vorher das Amt aus Protest gegen Johnsons Führungsstil niedergelegt.

Immer mehr loyale Abgeordnete sprachen ihm das Misstrauen aus

Auch Verkehrsminister Grant Shapps, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng und Bau-und Wohnungsminister Michael Gove sollen sich dem Aufruf angeschlossen haben. Sogar die britische Innenministerin Priti Patel, eigentlich eine der stärksten Unterstützerinnen Johnsons, hat ihm offenbar den Rücktritt nahegelegt. Das berichten die "Times" und "Sky News" übereinstimmend. Immer mehr eigentlich als loyal geltende konservative Abgeordnete sprachen ihm am Mittwoch das Misstrauen aus, bis zum Abend gab es 40 Rücktritte.

Boris Johnson werde aber nicht gehen und wolle kämpfen

Johnson habe den Kabinettskollegen jedoch gesagt, dass er nicht gehen werde, berichtete Sky News am Abend unter Berufung auf Partei- und Regierungskreise. Andernfalls werde das Land ins Chaos gestürzt und die Konservativen bei der nächsten Parlamentswahl abgestraft, so Johnson den Berichten zufolge. Später berichtete der Sender unter Berufung auf einen engen Mitarbeiter, der Premier sei optimistisch und werde weiterkämpfen. Er wolle zudem gemeinsam mit Schatzkanzler Zahawi ein Programm zur Steuersenkung vorstellen. Er habe den Kabinettsmitgliedern erklärt, sie hätten die Wahl zwischen einem Sommer, der sich auf die Wirtschaft konzentriere, oder einem Machtkampf. Seinen alten Weggefährten Michael Gove hat er Berichten zufolge am späten Mittwochabend aus dem Kabinett entlassen.

Gove galt als eines der größten Schwergewichte im britischen Kabinett. Er hatte an der Seite Johnsons bereits im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 für den EU-Austritt geworben.

Johnson ziehe durch sein Verhalten die ganze Partei in Mitleidenschaft

Es ist der Skandal um den konservativen Abgeordneten Christopher Pincher, der Johnson zum Verhängnis wird. Der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der Partei trat vergangene Woche zurück, nachdem er zwei junge Männer in einem Lokal sexuell belästigt haben soll. Es war nicht das erste Mal. Johnson leugnete, über das Fehlverhalten informiert worden zu sein, bevor er ihm im Februar das Amt übertrug. Nachdem jedoch am Dienstag sogar der Ex-Staatssekretär Simon McDonald in einem außergewöhnlichen Schritt Johnson öffentlich per Brief der Lüge bezichtigt hatte, erfolgte eine überraschende Kehrtwende: Der Premier habe doch davon gewusst, erklärte ein Regierungssprecher. Johnson entschuldigte sich am Dienstagabend in der BBC für die Ernennung Pinchers.

Für Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid war das jedoch "too little, too late", "zu wenig, zu spät". In seinem Rücktrittsschreiben teilte Sunak mit, dass die Regierung "so nicht weitermachen kann", weil Johnson durch sein Verhalten die ganze Partei in Mitleidenschaft ziehe.

Tatsächlich ist der Skandal um Pincher nur der vorerst letzte in einer langen Reihe. Zweifel an Johnsons Integrität kamen schon im Oktober vergangenen Jahres auf. Damals versuchte er, den Abgeordneten Owen Paterson nach Korruptionsvorwürfen vor einer Suspendierung zu bewahren. Die schlimmste Krise begann jedoch, nachdem Johnson im Herbst vergangenen Jahres behauptet hatte, nichts von Partys in der Downing Street 10 während des Lockdowns gewusst zu haben.