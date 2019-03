Britischer Regierungsvertreter: Brexit-Gespräche verfahren

Die britische Premierministerin Theresa May hat keine neuen Zugeständnisse der Europäischen Union beim Brexit-Vertrag erreicht. Die Brüsseler Gespräche seien festgefahren, und es gebe keine Pläne für einen Besuch Mays bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, erklärte ein britischer Regierungsvertreter. May und Juncker hätten aber am Sonntag telefoniert. Die Unterhändler blieben im Gespräch.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Premierministerin May bleibt unter Druck