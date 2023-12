Britisches Parlament soll über neues Asylgesetz abstimmen

Wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung über seine Migrationspolitik versucht der britische Premierminister Rishi Sunak potenzielle Rebellen seiner Konservativen Partei umzustimmen. Der Regierungschef empfing am Dienstag etwa 20 Mitglieder des rechten Flügels zu einem Frühstück in der Downing Street. Am Vorabend hatten etwa 40 Abgeordnete ultimativ gefordert, Sunak müsse das neue Abschiebegesetz deutlich verschärfen - was wiederum die Moderateren ablehnen.

BILD: SN/APA/AFP/HENRY NICHOLLS Suna will Abschiebegesetz verschärfen