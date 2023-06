Britisches Parlament berät über Johnsons Partygate-Lügen

Und das an seinem Geburtstag: Das britische Unterhaus berät an diesem Montag über das Ergebnis der parlamentarischen Untersuchung zu Boris Johnsons Äußerungen im Partygate-Skandal. Der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Bericht hatte Johnson ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Früherem Premierminister steht womöglich weitere Demütigung bevor