Britisches Parlament lehnt Brexit-Deal mit großer Mehrheit ab

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im Londoner Unterhaus Nachverhandlungen ausgeschlossen. "Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen geben", teilte Kurz am Dienstagabend der APA mit. Der Ball liege nun in London, äußerte Kurz die Hoffnung auf "mehr Klarheit seitens Großbritanniens, was das zukünftige Verhältnis zur EU betrifft".

"Großbritannien muss vor allem selbst wissen, was das Ziel ist", sagte Kurz. "Die Hand der EU bleibt jedenfalls ausgestreckt, um einen Hard Brexit zu verhindern und ein möglichst enges zukünftiges Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien sicherzustellen. Österreich ist aber auch auf einen Hard Brexit entsprechend vorbereitet, falls es dazu kommen sollte.

Kurz lobte den während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zustande gekommenen Deal als "sehr ausgeglichenes und faires Austrittsabkommen" und betonte, dass sich die EU in den Verhandlungen "stets sehr engagiert" habe. Anerkennung zollte er auch der britischen Premierministerin Theresa May, die mit dem Abkommen im Unterhaus Schiffbruch erlitt. "Premierministerin Theresa May hat bisher sehr engagiert verhandelt und hat sich nichts vorzuwerfen", sagte Kurz, der am Dienstagabend auch mit Brexit-Chefverhandler Michel Barnier telefonierte.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) äußerte in einer der APA übermittelten Stellungnahme Bedauern über das Votum. "Ich bedaure, dass dazu keine Mehrheit im britischen Unterhaus zustande gekommen ist. Ein geordneter Austritt ist für beide Seiten die beste Lösung", so Sobotka. Für den Fall, dass es zum harten Brexit kommt, sei Österreich so wie die gesamte EU auch darauf gut vorbereitet. Nichtsdestotrotz müsse eine gemeinsame Lösung im Vordergrund stehen.

EU-Ratschef Tusk bedauert das Scheitern des Vertrags

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das Scheitern des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus bedauert. "Wenn ein Deal unmöglich ist und niemand einen No-Deal will, wer wird den Mut haben zu sagen, wie die einzige positive Lösung aussieht?", fragte Tusk am Dienstagabend auf Twitter.

Damit sei das Risiko eines britischen EU-Austritts ohne Vertrag gewachsen, ergänzte Tusks Sprecher. "Wir wollen nicht, dass das passiert, aber wir werden darauf vorbereitet sein." Die EU werde weiter geschlossen und verantwortungsvoll vorgehen. Sie werde trotz der Ablehnung im britischen Unterhaus die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorantreiben.

"Diese Vereinbarung ist und bleibt der beste und der einzige Weg, um einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sicherzustellen", betonte der Sprecher. Die britische Regierung müsse nun so schnell wie möglich ihre Absichten und nächsten Schritte erläutern.