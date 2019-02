Britisches Parlament stimmt über weitere Brexit-Schritte ab

Das britische Parlament stimmt am Mittwoch über die weiteren Schritte beim EU-Austritt ab. Eine Rebellion in ihrer Fraktion konnte Premierministerin Theresa May voraussichtlich abwenden, indem sie am Dienstag eine Abstimmung über eine Verschiebung des EU-Austritts versprach.

/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Ein weiteres Kapitel in der unendlichen Brexit-Geschichte