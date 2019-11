Britisches Parlament vor Neuwahl aufgelöst

Unter dem Glockenturm Big Ben sind in der Nacht auf Mittwoch für gut fünf Wochen die Lichter ausgegangen. Das britische Unterhaus wurde kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 1.01 Uhr MEZ) aufgelöst. Am 12. Dezember sollen die Briten ein neues Parlament wählen. Zusammentreten sollen die Abgeordneten dann erstmals wieder am 16. Dezember.

SN/AFP/TOLGA AKMEN Neuwahl in Großbritannien soll neuerlich über Brexit-Kurs entscheiden