Britisches Unterhaus stimmt erneut über Brexit-Vertrag ab

Das britische Unterhaus stimmt am Dienstag erneut über den Brexit-Vertrag ab. Im Jänner hatten die Abgeordneten den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Vertrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Bei der erneuten Abstimmung muss May nun wieder mit einer schmerzhaften Niederlage rechnen, da Verhandlungen mit der EU über Änderungen am Vertrag keinen Durchbruch brachten.

