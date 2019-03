Britisches Unterhaus stimmt zum dritten Mal über Brexit ab

Das britische Unterhaus stimmt am Freitag zum dritten Mal über das Brexit-Abkommen mit Brüssel ab. Nach ihrem Rücktrittsangebot hofft Premierministerin Theresa May, den Austrittsvertrag doch noch im Parlament durchsetzen zu können. Zuvor hatten die Abgeordneten den Brexit-Deal zwei Mal abgelehnt. Parlamentspräsident John Bercow gab am Donnerstag grünes Licht für die Abstimmung.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Die Abgeordneten lehnten den Brexit-Deal bereits zwei Mal ab