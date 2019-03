Die bulgarische Außenministerin Ekaterina Saharieva sprach mit Medienvertretern über die bevorstehenden EU-Wahlen, Nato-Jubiläum und die Kulturhauptstadt Plovdviv.

Die Erwartungen sind hoch: Erstmals stellt Bulgarien in diesem Jahr eine Europäische Kulturhauptstadt. Das Programm von Plovdiv 2019 soll die Besucherzahlen in der zweitgrößten bulgarischen Stadt heuer verdreifachen. Ob ein Kulturhauptstadtjahr auch das politische Vertrauen der Bulgaren in die EU ...