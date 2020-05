Brüssel für Rücknahme von Grundrechtseinschnitten in Ungarn

In der Coronakrise ist es aus Sicht der EU-Kommission an der Zeit, die Einschränkung von Grundrechten zurückzufahren. Vor allem im Falle Ungarns werde man darauf strikt achten, sagte Vizepräsidentin Vera Jourova am Donnerstag im Europaparlament. Sie gehe davon aus, dass die Ungarn und das ungarische Parlament ihre Rechte wieder ausüben wollten.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS LENOIR Vizepräsidentin Jourova ist besorgt