Brüssel gibt grünes Licht für Atom und Gas

Die Proteste haben nicht gefruchtet. Die EU-Kommission selbst ist in der Frage der umstrittenen "Öko-Labels" gespalten. Nicht nur Johannes Hahn hat dagegen gestimmt.

Am Mittwoch hat die EU-Kommission Investitionen in Atomenergie und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig eingestuft. Sie nahm beide Energieträger in ihre Taxonomie-Verordnung auf. Das sind Standards, die Anlegern - ob klein oder groß - Orientierung auf dem unübersichtlichen Markt "grüner" Finanzprodukte bieten sollen. Es soll laut Artikel 1 der Verordnung möglich werden, "den Grad der Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können".

Die Atombefürworter wurden von Frankreich organisiert. Deutschland stimmte unter Kanzlerin Angela Merkel zu, falls auch Gas ...