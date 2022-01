Brüssel gibt Klage gegen Grünes Label für AKW keine Chance

EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr gibt der von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigten Klage gegen das umstrittene grüne Label für Atomkraftwerke keine Chance. Er sei sicher, dass die sogenannte Taxonomie "von einer gewaltigen Mehrheit der Mitgliedsstaaten beschlossen wird", sagte Selmayr am Dienstagabend in einer Rede an der Diplomatischen Akademie in Wien. Österreich werde wohl beim EuGH klagen. "Dann wird Österreich die Klage verlieren."

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ EU-Topbeamter Selmayr sieht AKW-Zug für Österreich abgefahren