Brüssel schaltet auf Grün

Diese Woche will die EU-Kommission mit einem umfangreichen Gesetzespaket das Ende von Öl, Gas und Kohle einläuten. Die Nervosität vor der Präsentation ist groß.

Hehre Klimaschutzziele sind das eine. Die gesetzliche Verpflichtung zum Handeln ist etwas anderes. Am Mittwoch wird es ernst mit dem Green Deal, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor zwei Jahren versprochen hat. Kommissionsvize Frans Timmermans will vorschlagen, wie sich Europas Wirtschaft von Kohle, Öl und Gas verabschieden und auf klimaneutral umstellen kann - zu Land, zu Wasser und auch in der Luft.

"Fit for 55" heißt das Vorhaben. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent sinken ...