Brüssel trauert um "Il Presidente"

David Sassoli starb wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments. Eine Frau folgt ihm nach.

Am Dienstag wehten die Fahnen im Brüsseler Europaviertel auf halbmast. In der Nacht zuvor war David Sassoli, der Präsident des EU-Parlaments, gestorben - kurz vor Ende seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit und für die meisten überraschend. Erst Montag war bekannt geworden, dass der 65-jährige Italiener bereits am 26. Dezember in das Spital der Stadt Aviano gebracht worden war - wegen "einer schweren Komplikation aufgrund einer Fehlfunktion des Immunsystems". Im September des Vorjahres hatte sich Sassoli eine schwere Lungenentzündung zugezogen, an der er ...