Brüssel will die EU-Ausländer ins Wahllokal bewegen

Ein Fünftel der Einwohner stammt aus anderen EU-Staaten. Das ist eine politische Macht. Doch sie wird erst entdeckt.

An jeder Ecke der belgischen Hauptstadt hängen die Plakate mit den Kandidaten für Bürgermeisteramt und Gemeinderat. Doch einen großen Teil der rund 1,2 Millionen Einwohner scheint das kaltzulassen. Die Rede ist von den hier lebenden Ausländern, den sogenannten Expats. Jeder dritte Bewohner Brüssels stammt aus dem Ausland. Ein Fünftel der Hauptstädter - das sind mehr als 210.000 - kommt aus einem der anderen 27 EU-Länder. Viele arbeiten in den EU-Institutionen oder haben indirekt mit ihnen zu tun. In Ixelles, einem angesagten Viertel südlich des Zentrums, halten sich Belgier und Expats bereits die Waage. Doch zur Kommunalwahl gehen die meisten Zugezogenen nicht.