Brüssel will die letzten Hürden zum Grünen Pass nehmen

Ein QR-Code über den Gesundheitsstatus soll die Sommersaison retten. Noch sind wichtige Fragen zu klären.

Jetzt soll es sehr schnell gehen mit dem Grünen Pass, der im Sommer die Grenzen in Europa öffnen soll - nach dem 3-G-Prinzip für alle, die geimpft, getestet oder genesen sind. Der Grüne Pass wird über eine EU-Verordnung geregelt werden, seine Bestimmungen werden in allen EU-Staaten nach dem Inkrafttreten Gesetz. Die Vertreter der Staaten, des EU-Parlaments und der Kommission verhandelten am Dienstagabend zum zweiten Mal über die Knackpunkte. Sie wollen bis Ende Mai eine Einigung. Auch im Rat der Europaminister ...