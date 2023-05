Brüssel will die Munitionsproduktion in Europa ankurbeln

."Made in Europe" hat Vorrang. Industriekommissar Breton will die Rüstungsindustrie auf "Kriegswirtschaft" umstellen.

"Wenn es um die Verteidigung geht, muss unsere Industrie jetzt in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln." Das sagte am Mittwoch Industriekommissar Thierry Breton. Der Franzose hatte in den vergangenen Wochen die Rüstungshersteller in Europa abgeklappert, um deren Kapazitäten auszuloten. Sie reichen nicht aus, um den Bedarf der Ukraine an Munition zu decken. Und daher sollen sie nun hochgefahren werden. So schnell wie möglich, wie Breton sagte. Und weshalb das Kürzel für den von ihm vorgeschlagenen Rechtsrahmens auch ASAP lautet - für "Act in Support of Ammunition Production" oder "as soon as possible".

Insgesamt eine Milliarde Euro sollen die europäischen Hersteller bis 2025 erhalten können, um ihre Produktion auszuweiten, anzukurbeln oder bestehende Produktionslinien umzuwidmen. Das sollen sich die Unternehmen bis zu 40 Prozent fördern lassen können. Bei grenzüberschreitender Zusammenarbeit ist auch mehr möglich.

Das Geld soll zur Hälfte aus dem EU-Budget kommen - umgeschichtet etwa aus den europäischen Verteidigungsfonds. Die zweite Hälfte sollen die EU-Staaten im Zuge der Kofinanzierung von Projekten aufbringen.

"Im Moment hat der Bedarf der Ukraine absolute Priorität", sagte Breton. Mittel- und langfristig soll die gesteigerte Produktion auch dazu dienen, die Bestände der nationalen Armeen der EU-Staaten wieder aufzufüllen. "Wir müssen uns an die neuen geopolitischen Verhältnisse anpassen", meinte Breton. Diese würden sich nicht so bald ändern.

Bis zum Juni sollen sich der Rat der Staaten und das EU-Parlament auf seinen Vorschlag einigen, hofft der Kommissar. Dann sei er zuversichtlich, in den kommenden 12 Monaten die europäische Produktion so steigern zu können, dass die EU der Ukraine eine Million Artilleriegeschoße pro Jahr zur Verfügung stellen kann. Die Ukraine braucht Nachschub nicht zuletzt für die erwartete Frühjahrsoffensive gegen die russischen Invasionstruppen.

Parallel zu Bretons Vorstoß einigten sich am Mittwoch auch die EU-Botschafter auf einen weiteren Schritt zur Munitionsbeschaffung. Auch hierbei geht es um eine Milliarde Euro. Für diese Summe soll für die Ukraine eingekauft werden - und zwar ausschließlich bei Herstellern in der EU sowie Norwegen.

Wochenland war darüber debattiert worden, ob nicht auch bei der US-Rüstungsindustrie oder in Großbritannien bestellt werden könne, wie das etwa Polen wollte, um rascher an den Munitionsnachschub zu kommen. Schließlich aber hat sich Frankreich mit der Forderung durchgesetzt, die EU müsse ihre Autonomie stärken.

In einem ersten Schritt haben die EU-Staaten ihre eigenen Bestände gelehrt, um Kiew Artilleriegeschoße zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür wird ihnen über die so genannte Friedensfazilität refundiert, ein Topf außerhalb des EU-Budgets. Auch dafür ist eine Milliarde Euro veranschlagt.

Österreich beteiligt sich als neutrales Land übrigens nicht am Munitionseinkauf für die Ukraine, will die gemeinsame Beschaffung aber dafür nutzen, die Bestände des Bundesheeres aufzufüllen. Die Bundesregierung nutzt dafür das in den EU-Verträgen vorgesehene Instrument der so genannten "konstruktiven Enthaltung".