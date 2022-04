Brüssel will Import von russischer Kohle stoppen

Das Massaker von Butscha führt zu einer fünften Sanktionsrunde. Erstmals ist auch Energie betroffen.

Unter dem Eindruck der Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung in Butscha schnürt die EU ihr fünftes Sanktionspaket. "Diese Gräueltaten dürfen und werden nicht ohne Folgen bleiben", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Straßburg. Erstmals soll es ein Energieembargo geben - gegen russische Kohle, die klimaschädlichste fossile Energieform.

Die EU bezieht ungefähr die Hälfte ihrer Kohle aus Russland. Ein Importstopp wird Moskau laut von der Leyen rund vier Milliarden Euro im Jahr kosten. Ab wann das ...