Brüssel will über Visumvergabe Druck auf Drittstaaten machen

Die Visumvergabe an Reisende aus Drittstaaten soll in der EU künftig an die Zusammenarbeit des jeweiligen Landes bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber geknüpft werden. Menschen aus nicht kooperativen Staaten könnten dadurch länger auf ihr Visum warten und mehr bezahlen müssen, heißt es in einem am Mittwoch vorgestellten Vorschlag der EU-Kommission. Zudem könnte die Gültigkeit verkürzt werden.

2016 wurden 15 Mio. Visa an Drittstaatenbürger ausgestellt