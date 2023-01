"Buch der Namen": UNO würdigt 4,8 Millionen Holocaust-Opfer

Ein Buch mit den Namen von 4,8 Millionen ermordeten Opfern des Holocausts erinnert seit Donnerstag im UNO-Hauptquartier in New York an das Menschheitsverbrechen. In Zusammenarbeit mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen ist das "Buch der Namen" bis zum 17. Februar in dem Gebäude am East River in Manhattan zu sehen.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Gedenken an die Opfer des Holocausts