Bürgerbewegung #aufstehn fühlt sich von Wagenknecht kopiert

Die österreichische Bürgerbewegung #aufstehn fühlt sich von der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen Bundestag Sahra Wagenknecht kopiert. Name, Hashtag vor dem Namen, Schriftart und Farben seien von der österreichischen Organisation kopiert worden, sagte die Geschäftsführerin von #aufstehn, Maria Mayrhofer.

#aufstehn erwarte, dass Wagenknecht das Erscheinungsbild bis zur offiziellen Vorstellung ihrer Bewegung am 4. September "entsprechend ändert". Das österreichische #aufstehn mit rund 100.000 Unterstützern sei als zivilgesellschaftliche Organisation "von unten" ein gemeinnütziger Verein und parteipolitisch unabhängig, sagte Mayrhofer. "Uns ist es wichtig, öffentlich klarzustellen, dass wir in keinerlei Verbindung zu "Aufstehen" stehen und auch keine Bestrebungen in diese Richtung haben." Die linke Sammlungsbewegung habe lediglich ein "e" mehr im Namen.

Man habe die Bewegung von Wagenknecht bereits darauf hingewiesen, sagte Mayrhofer. Dort habe man von einem "reinen Zufall" gesprochen - und es sei nichts passiert. "Wir prüfen jetzt Schritte, wie wir dagegen vorgehen können", sagte die Österreicherin. Für die Unterstützer von #aufstehn sei die Verwechslung problematisch, weil "wir durch dieses nicht rücksichtsvolle Vorgehen in das Fahrwasser einer parteipolitisch ausgerichteten Bewegung kommen."

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Wagenknecht, hat die Sammlungsbewegung gegründet, um eine überparteiliche linke Mehrheit zu ermöglichen. Die Bewegung soll am 4. September in Berlin vorgestellt werden. Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Quelle: Apa/Dpa