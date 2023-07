Bürgerkrieg in Indien und der Premier schaut weg

In Indiens Teilstaat Manipur wird ein Konflikt zwischen zwei Volksgruppen mit Gewalt ausgetragen. Bisher unversöhnlich.

Indiens Premierminister Narendra Modi steht wegen der Gewalt in Manipur in der Kritik.

Fast zwei Monate ist es her, dass Nada Ningdhoujan mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern aus seinem Haus im indischen Teilstaat Manipur fliehen musste. Seitdem sind sie 30 Kilometer entfernt von ihrem Heimatdorf Khuga Tampak in einer Schule untergebracht, die zu einem Notlager für die Opfer des ethnischen Konflikts umfunktioniert worden ist. "Sie haben Häuser zerstört und niedergebrannt, darunter auch unser Haus. Wir sind in unserem Dorf in der Minderheit und mussten fliehen", sagt der 38-Jährige.

Tausende Häuser wurden niedergebrannt

Ningdhoujan gehört zur ethnischen Gruppe der Meitei, die sich seit Mai in Manipur gewalttätige Auseinandersetzungen mit der ethnischen Gruppe der Kuki liefert. Bisher starben in dem entlegenen Teilstaat mindestens 120 Menschen, rund 3000 wurden verletzt. Tausende Häuser wurden niedergebrannt, Geschäfte, Büros, Kirchen und Tempel zerstört. Fast 60.000 Menschen wurden vertrieben.

Manipur ist, wie ein Großteil des übrigen Nordostens Indiens, ein Mosaik aus mehr als 400 ethnischen und religiösen Gruppierungen, die einander misstrauen. Die Meitei, die knapp die Hälfte der Bevölkerung stellen, sind mehrheitlich Hindus, praktizieren aber auch ihren alten animistischen Glauben. Die meisten Kuki, die andere große ethnische Gruppe im Staat, sind Christen. Konflikte zwischen den beiden Gruppierungen gibt es seit Jahrzehnten. Doch niemals seien sie so heftig wie jetzt gewesen, sagt Ningdhoujan.

Meitei streben einen Sonderstatus an

Es begann damit, dass am 3. Mai mehr als 50.000 Kuki und Angehörige anderer überwiegend christlicher Volksgruppen in der Stadt Churachandpur und in angrenzenden Bezirken gegen Forderungen der Meitei protestierten. Die Meitei streben einen Sonderstatus an, der ihnen Vorteile wie das Recht auf die Bewirtschaftung von Waldland, günstige Bankkredite sowie eine bestimmte Quote bei der Besetzung von Stellen im Staatsdienst einräumen würde. Die Anführer der Kuki argumentierten, dass die Meitei vergleichsweise wohlhabend seien und es ungerecht wäre, ihnen weitere Privilegien zu gewähren. Nach den Protesten kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bewaffnete Kuki-Rebellen schossen um sich, noch am selben Tag begann ein Mob, Tausende Häuser niederzubrennen.

40.000 Angehörige der Armee von der Regierung nach Manipur entsendet

"Wir befinden uns in einem Bürgerkrieg", sagt die Aktivistin Binalakshmi Nepram von der Northeast India Women Initiative for Peace. Nepram setzt sich seit 2007 für Abrüstung und Frieden in ihrem Heimatstaat ein. Die Spannungen in der Region seien auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzuführen. Dazu gehörten ein umstrittener Drogenkrieg der indischen Regierung gegen den Mohnanbau der Kuki, illegale Einwanderung aus dem von Unruhen heimgesuchten Myanmar, Streitigkeiten um Land und fehlende Jobs, was junge Menschen anfälliger für die Rekrutierung durch Rebellengruppen macht.

Die Ausschreitungen veranlassten die Regierung, 40.000 Angehörige der Armee, der Polizei und anderer Einheiten nach Manipur zu entsenden. Viele der jüngsten Todesfälle wurden nach Angaben von lokalen Medien und NGOs durch die Sicherheitskräfte verursacht. "Das Militär ist nicht unparteiisch. Es ist Teil des Problems", sagt Nepram.

"Friedenskommission" gescheitert, weil keiner daran teil nahm

Dass sich Premierminister Narendra Modi bisher nicht zu den Ausschreitungen geäußert hat, wird nicht nur von Kongressführer Rahul Gandhi kritisiert. Modis Innenminister Amit Shah beteuerte hingegen, er stehe mit dem Regierungschef im ständigen Austausch zur Lage. Shahs Vorschlag einer "Friedenskommission" verlief im Sande, da sich beide Gruppierungen weigerten, daran teilzunehmen. Kritiker meinen, Modis Schweigen rühre daher, dass 2024 Parlamentswahlen in Indien anstünden. Die Gewalt im Nordosten passe nicht in den Wahlkampf.

Bilder von Modi, wie er bei den Vereinten Nationen in New York den Welt-Yoga-Tag eröffnete oder in Washington von US-Präsident Joe Biden mit einem Staatsbankett empfangen wurde, tun dies besser. Indien wird derzeit umgarnt, denn der Westen sucht einen alternativen Partner zu China.

Zusammenhalt ind er "größten Demokratie der Welt" ist brüchig

Modi genießt diese Aufmerksamkeit. Indien soll mit einem neuen Selbstbewusstsein strahlen. Doch der Zusammenhalt in der "größten Demokratie der Welt" ist brüchig, die Regierung zeigt autoritäre Tendenzen. Der Hass gegen Muslime und andere ethnische Minderheiten wird auch durch die hindunationalistische Politik Modis geschürt.

"Ich hoffe, dass die Dinge zur Normalität zurückkehren und wir alle in unsere Häuser heimkehren können", sagte Ningdhoujan. Die Regierung habe in Manipur völlig versagt. Womöglich könnte Modi bis kurz vor den Wahlen warten, um sich dann als "Retter" der Menschen in Manipur zu inszenieren. Vielleicht schweigt der indische Premierminister auch deswegen.

Mitarbeit: Bilal Kuchay