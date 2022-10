Bürgerliche Partei gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

In Bulgarien hat die prowestliche bürgerliche Oppositionspartei GERB des umstrittenen Ex-Premiers Bojko Borissow amtlichen Zwischenergebnissen zufolge die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Bei der bereits vierten Wahl in eineinhalb Jahren erhielt die Partei am Sonntag 25,37 Prozent der Stimmen. Das geht aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Zwischenergebnissen nach Auszählung von 99,4 Prozent der Wahlprotokolle hervor.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Schwierige Regierungsbildung erwartet